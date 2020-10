Inter-Borussia M, le probabili formazioni: Hakimi assente per Covid, c’è Darmian. Eriksen e Sanchez dal 1′

Non si aspettava certo di dover rinunciare all’improvviso ad uno dei calciatori in questo momento più in forma come Achraf Hakimi, l’Inter in vista del primo impegno stagionale in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Al fischio d’inizio di San Siro programmato per le 21.00, dunque, l’esterno marocchino – indisponibile dopo essere risultato positivo all’ultimo tampone cui si è sottoposto – verrà presumibilmente rimpiazzato dall’esordiente in maglia interista Matteo Darmian. Si va così verso la conferma di Kolarov e Perisic sull’asse di sinistra, con Eriksen trequartista e Sanchez al fianco di Romelu Lukaku in avanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BORUSSIA M

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Darmian, Vidal, Barella, Perisic; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All: Conte

Borussia Monchengladbach (3-4-1-2): Sommer; Ginter, Elvedi, Bensebaini; Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt; Hofmann; Plea, Thuram. All: Rose

