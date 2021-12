Inter-Cagliari (4-0), poker travolgente dei nerazzurri: calendario e classifica aggiornata

La situazione dopo la partita di questa sera

C'era chi temeva la partita dopo Madrid. L'Inter risponde con un poker meraviglioso ma la risposta più forte è quella di Nicolò Barella. L'ex Cagliari non si è fatto travolgere dalle polemiche, anzi, gli hanno dato ancora più energia per fare un partitone. Due assist impressionati così come il gol di Calhanoglu, il migliore dell'Inter al momento. Lautaro la apre, sbaglia un rigore e la chiude. Doppietta da Toro, ma forse ripensiamoci sui rigori.