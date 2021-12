Inter-Cagliari, Inzaghi: “Lautaro resta rigorista: solo chi li tira può sbagliare”

Così il tecnico nel post-gara di San Siro

Dopo la partita di questa sera contro il Cagliari , il tecnico dell' Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dove ha svolto le sue considerazioni sulla gara: "Era una partita particolare, in questo weekend ho visto tante grandi squadre che hanno fatto fatica. I ragazzi sono stati bravissimi sin dall'avvio. A fine primo tempo gli ho fatto i complimenti. Sanchez ? Ho sempre risposto importanti da tutti. Penso che sia lì la nostra forza".

LAUTARO -"Deve continuare a lavorare in questo modo. Nelle ultime 4 partite ha sempre fatto gol. Lui lavora tantissimo durante la partita e gli allenamenti. Rigorista? Noi abbiamo Lautaro rigorista, poi Calhanoglu e Perisic. Sono stato giocatore anche io: chi non tira i rigori, non può sbagliarli".