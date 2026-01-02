Gennaio da brividi per l’Inter: il calendario completo delle sfide
Calendario shock per l’Inter: otto partite in programma tra Serie A e Champions, con il Borussia Dortmund a chiudere un mese infuocato.
Il successo di Bergamo contro l’Atalanta ha chiuso definitivamente il 2025 dell’Inter. I nerazzurri si preparano ad affrontare un gennaio intenso, con otto sfide in programma tra Serie A e Champions League. La formazione guidata da Chivu, che apre questo 2026 al comando della classifica con 36 punti inaugurerà il nuovo anno ospitando il Bologna di Italiano domenica 4 gennaio alle 20:45 a San Siro.
Mercoledì 7 gennaio è in programma la prima trasferta del 2026, sul campo del Parma alle 20:45 per la 19ª giornata. Nel weekend successivo, domenica 11, appuntamento serale con il big match casalingo contro il Napoli. Tre giorni dopo, sempre tra le mura amiche, l’Inter recupererà la gara della 16ª giornata contro il Lecce, mercoledì 14 alle 20:45. Il secondo impegno lontano da casa si giocherà sabato 17 gennaio a Udine alle 15:00, primo appuntamento pomeridiano del mese.
Martedì 20 gennaio alle 21:00 torna la UEFA Champions League con la sfida di cartello contro l’Arsenal nella settima giornata della League Phase. Con 12 punti già conquistati, i nerazzurri puntano a centrare un posto tra le prime otto classificate per accedere direttamente agli ottavi, evitando i play-off.
Venerdì 23 gennaio, penultimo appuntamento del mese a San Siro contro il Pisa per la 22ª giornata di Serie A, con fischio d’inizio alle 20:45. Il calendario di gennaio si chiuderà mercoledì 28 in Germania, dove l’Inter affronterà il Borussia Dortmund nell’ultima giornata della fase campionato della Champions League, sempre alle 21:00.