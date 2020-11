Inter, ora si può accelerare. Dal Torino al Verona: il calendario fino a Natale

Per l’Inter è giunto il momento della verità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, archiviata la sosta per le nazionali, la squadra di Conte è chiamata a non perdere più punti per strada e a svoltare in campionato.

Da qui alla sosta di Natale l’Inter avrà un calendario sulla carta agevole, fatta eccezione per la gara contro il Napoli e la trasferta di Sassuolo. Lazio, Milan e Atalanta sono alle spalle, ora c’è spazio e modo per accelerare.

Oltre alla sfida in programma domani contro il Torino e alle sfide con Napoli e Sassuolo, l’Inter da qui a Natale dovrà vedersela in trasferta con Cagliari, Verona e Sampdoria mentre in casa ospiterà il Bologna e le due neopromosse Crotone e Spezia. Nove gare in cui l’Inter è chiamata a dare una svolta importante alla propria stagione. I bonus Lukaku e compagni se li sono già giocati, ora bisogna solo iniziare a correre.