Verso Inter-Real Madrid, attesa per gli esami di Casemiro ed Eder Militao: incerta la loro presenza

Il Real Madrid, reduce dall’1-1 in campionato contro il Villarreal, vuole riscattarsi in campo continentale contro i nerazzurri di Antonio Conte. Nella gara di Champions League contro l’Inter, però, potrebbero mancare sia Casemiro che Eder Militao. I due brasiliani, che si erano sottoposti ad un tampone dall’esito indeterminato prima del weekend, verranno testati nuovamente oggi, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb: in caso di negatività, si aggregheranno al gruppo in viaggio per Milano.

Ricordiamo, inoltre, che la squadra di Zinedine Zidane dovrà fare a meno di Luka Jovic, Alvaro Odriozola, Sergio Ramos e Federico Valverde; ancora incerta, invece, la presenza di Karim Benzema, che continua a lavorare a parte a Valdebebas. La sfida è in programma per il 25 novembre prossimo alle ore 21, ovviamente a San Siro.

