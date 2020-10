Inter, la strada per gli ottavi di Champions League è già in salita: a Conte serviranno imprese per passare

Sembra aver riavvolto il nastro ad un anno fa. L’Inter, come la passata stagione con lo Slavia Praga, si complica la vita e pareggia 2-2 in casa contro il Borussia Mönchengladbach all’esordio in Champions League.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte spera che questi due punti persi non facciano la differenza nel girone ma ora la strada per la qualificazione agli ottavi è già in salita. Un pareggio pericoloso perché ottenuto in casa contro la squadra sulla carta più abbordabile del girone ma soprattutto per la vittoria a sorpresa dello Shakhtar sul campo del Real Madrid.

Ritrovarsi sulla strada anche gli ucraini carichi di punti complica il viaggio. Saranno proprio loro i prossimi avversari dell’Inter che volerà in Ucraina senza Hakimi. Da qualsiasi parte la si guardi, la strada che porta agli ottavi è già una parete verticale. Serviranno imprese per spianarla.

