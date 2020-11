TS – Ferocia, cattiveria e lavoro duro. Dalle critiche al battibecco post gara: Inter, Conte è tornato

Se si aspettava di non vede più la Pazza Inter, ieri è stato sicuramente smentito. Antonio Conte ha conquistato i tre punti contro il Torino in una gara ricca di colpi di scena. Il tecnico leccese ha sottolineato nel post gara gli aspetti negativi della sua squadra, quali un approccio troppo timido e privo di voglia da grande squadra. E’ sembrato un Conte piuttosto duro con i suoi, come ci aveva abituato nei primi mesi.

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, ieri si è rivisto il tecnico che tutti conoscevamo: grintoso e sempre a caccia di quel qualcosa in più. Oltre ad analizzare la gara dei suoi uomini, si è imbattuto anche in un battibecco con Marocchi, che lo accusava di un atteggiamento poco offensivo. L’allenatore leccese ha risposto stizzito alle critiche e continua a chiedere di più ai suoi uomini. Ferocia, cattiveria e ‘scavare solchi in campo’ sono sempre gli ingredienti che piacciono di più a lui e il quotidiano torinese gli dà il bentornato.

