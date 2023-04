Ritorna il campionato e l’Inter deve subito affrontare un avversario molto ostico. A San Siro, nella 28a giornata di Serie A, i nerazzurri affrontano la Fiorentina di Italiano, in grande forma nelle ultime partite. Gli uomini di Inzaghi non possono fallire il primo appuntamento di un aprile pieno di impegni cruciali. Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

ONANA 6.5 – Subito chiamato in causa, è attento sul tiro di Castrovilli e poi molto reattivo sul rimpallo successivo. Compie un miracolo sul gol, ma non può nulla su Bonaventura

DARMIAN 6.5 – Più accorto di Bastoni, gestisce con attenzione e buona aggressività. Compie un intervento miracoloso su Saponara, insieme a Bastoni.

ACERBI 6 – Cabral non gli crea particolari problemi nella prima parte di gara.

BASTONI 5 – Avvio molto propositivo, con tante discese sulla fascia che portano anche al cross. Poi si normalizza un po’, ma è decisivo su Saponara. Troppo poco reattivo sul gol di Bonaventura

DUMFRIES 6 – Più vivo di Gosens, trova spesso il tempo giusto dell’inserimento. Manca solo il guizzo finale per piazzare l’assist, ma è l’arma offensiva principale per l’Inter.

BARELLA 5.5 – Perde un pallone sanguinoso con troppa leggerezza. Più fuori dalla manovra rispetto al solito.

BROZOVIC 6 – Non nel vivo della manovra come nei tempi migliori, ma non commette particolari errori.

MKHITARYAN 6 – Ha una doppia clamorosa occasione che si costruisce da solo, ma pecca di lucidità: c’era Lukaku solo a centro area. Trova altre buon imbucate.

GOSENS 5.5 – Un po’ troppo timido, anche se Dodo è un avversario abbastanza ostico.

LUKAKU 4.5 – Molto nel vivo del gioco nei primi minuti, dà il via a una bella azione con un colpo di tacco pregevole. Ha una grande occasione, ma è troppo poco reattivo in area di rigore. Ne divora un’altra gigantesca a porta spalancata da meno di un metro. Francamente ingiustificabile

CORREA 6 – Parte con voglia, ma non riesce a trovare guizzi interessanti. Finisce per eclissarsi un po’, ma si riaccende nel finale di primo tempo.

INZAGHI 5.5 – Mezz’ora di ottima Inter, che affonda nella difesa della Fiorentina come il coltello nel burro. Manca solo il gol, ma purtroppo non è un dettaglio. Alla lunga la porta diventa stregata e arriva anche il gol beffa.