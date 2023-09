In attesa dei possibili colpi di scena delle ultime ore del mercato estivo, l’Inter ad Appiano Gentile prosegue nei lavori di preparazione della terza giornata di campionato che vedrà gli uomini di Inzaghi affrontare la Fiorentina domenica 3 settembre alle 18.30.

Prima convocazione per Pavard e Klaassen, anche se entrambi partiranno solo dalla panchina. Resta a casa, invece, Sanchez. ancora alla ricerca della migliore condizione. Stesso discorso per Acerbi. Al contrario, sarà regolarmente in campo Mkhitaryan, che ha recuperato completamente dal problema alla caviglia avuto contro il Cagliari.

Pertanto, non dovrebbero esserci novità nell’undici titolare, rispetto a quello visto nelle prime due giornate di Serie A. L’unico ballottaggio attualmente credibile è quello tra Thuram e Arnautovic, con l’austriaco che potrebbe avere una chance se Inzaghi volesse un attacco più fisico. Tuttavia, il francese sembra essere nettamente favorito.

Ecco le probabili formazioni: