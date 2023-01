Inter-Hellas Verona, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Inzaghi e Zaffaroni

San Siro sarà il teatro di Inter-Hellas Verona, 18a giornata del campionato di Serie A, al via alle ore 20.45. Per i nerazzurri non c'è risultato diverso dalla vittoria, per riscattare il pareggio contro il Monza e non perdere ulteriori punti in classifica. I veneti, invece, hanno bisogno di un risultato utile per continuare a inseguire la salvezza.