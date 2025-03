Non è certo un gran bel periodo in casa Inter per quanto riguarda la situazione degli infortunati. In attesa di recuperare i tre esterni ancora alle prese con il recupero (Dimarco, Darmian e Zalewski), nell’ultimo incontro con l’Atalanta Simone Inzaghi ha perso anche Denzel Dumfries. Stando alle prime indiscrezioni, tra l’altro, non filtra grande ottimismo sulle condizioni dell’olandese.

Un altro stop ufficiale che indirettamente riguarda proprio l’Inter, è quello appena ufficializzato dalla Federcalcio Italiana. Pio Esposito, attaccante di proprietà del club nerazzurro e in prestito allo Spezia, ha infatti lasciato il ritiro di Galzignano Terme della selezione allenata dal ct Nunziata.

Il classe 2005 ha subito un duro colpo nell’ultimo match giocato contro il Cesena e non è ancora al meglio della condizione. Da qui la scelta da parte della Federazione di rispedirlo a La Spezia per rimettersi dall’infortunio. Questo il comunicato ufficiale sul centravanti: “Causa indisponibilità, il calciatore Francesco Pio Esposito ha lasciato il ritiro”.