Inter, la Champions può risollevare il bilancio: obiettivo passare i gironi per far rifiatare i conti

In casa Inter l’obiettivo di passare i gironi di Champions League avrebbe una duplice funzione. In primis a livello sportivo, perché permetterebbe alla squadra di Conte di valicare uno scoglio che nella Milano nerazzurra manca dalla stagione 2011-12. Arrivando almeno secondi, si scaccerebbero anche i fantasmi portati dalle ultime due annate, entrambe infauste da questo punto di vista. Ma, in particolar modo, il vantaggio primario sarebbe di natura economica: come scrive Tuttosport, gli incassi derivati dal passaggio del turno sarebbero infatti determinanti per ridare ossigeno alle casse del club.

Complice anche la pandemia, il bilancio dell’Inter naviga ora in acque non felicissime. Il rosso complessivo, ben oltre i cento milioni, dovrebbe assestarsi intorno ai 130 totali, come confermato dalla semestrale fatta registrare ancor prima dello stop, arrivata già alla tripla cifra. Incassare il premio UEFA per il passaggio agli ottavi di finale, quindi, sarebbe determinante.

