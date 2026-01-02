Inter, Bonny e Darmian verso il rientro. I tempi di recupero

L’Inter si prepara a tornare in campo domenica sera contro il Bologna, dopo il successo esterno ottenuto sul campo dell’Atalanta.

Ad Appiano Gentile prosegue il lavoro di recupero per chi è alle prese con problemi fisici. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Bonny e Darmian hanno svolto oggi una seduta personalizzata, con programmi differenziati in vista dei prossimi impegni.

Entrambi non saranno disponibili per la partita contro la squadra di Italiano. Per l’attaccante francese, però, la situazione potrebbe evolversi rapidamente: già domani potrebbe aggregarsi parzialmente al gruppo, con l’obiettivo di essere arruolabile per la trasferta di Parma.

Tempistiche leggermente più lunghe invece per il Darmian, il cui rientro è programmato per la sfida contro il Napoli. Un appuntamento che si preannuncia decisivo per le ambizioni della squadra di Chivu in questa fase della stagione.