CdS – Serie A e Uefa, entro mezzanotte la consegna delle liste: ecco il doppio regolamento

Entro mezzanotte l’Inter, come le altre 20 squadre di Serie A, dovrà consegnare la lista definitiva per il campionato. Ma non solo perché la società nerazzurra dovrà anche depositare la lista Uefa, come riportato dal Corriere dello Sport. Ci sono differenti criteri per la compilazione delle due liste.

Ecco il regolamento:

LISTA SERIE A – Massimo 25 calciatori over 22: 17 liberi, massimo 4 formati nei vivai italiani, gli altri formati nel vivaio del club. Gli under 22 (nati dal 1998 in poi) sono utilizzabili liberamente.

LISTA UEFA – Massimo 25 calciatori over 21: 17 liberi, massimo 4 formati nei vivai nazionali, gli altri formati nel vivaio del club. Gli under 21 (dal 1999 in poi) vanno in lista B, a patto di essere tesserati già da due stagioni.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<