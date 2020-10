Inter, per fortuna c’è Lukaku. Leader e goleador: ma a Conte non basta

Per fortuna c’è Romelu Lukaku. L’attaccante belga è la miglior consolazione di questo difficile avvio di stagione in casa Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Manchester United è arrivato già a quota 6 gol stagionali e ha siglato ieri il nono gol consecutivo in Europa come Lewandowski, a 2 dal record di CR7 (11).

Però Lukaku non basta, la difesa è da rivedere e la macchina da gol potrà ben poco con queste prestazioni. E’ stato lo stesso attaccante belga, al termine della partita, a lanciare un messaggio diretto ai compagni di squadra: “Oggi un brutto risultato, abbiamo pagato caro due errori in difesa. Dobbiamo lavorare sulle nostre qualità”

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<