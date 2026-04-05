Parole importanti da parte del presidente nerazzurro Beppe Marotta durante il prepartita di Inter-Roma. Prima che la squadra di Chivu distruggesse i giallorossi, anche in coda ad una sosta per le Nazionali che lo aveva visto protagonista in negativo, si era tornati su tutto il caso intorno ad Alessandro Bastoni.

“Bastoni è un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano e tale lo consideriamo. Leggevo che per lui è quasi obbligatorio lasciare questa maglia, ma non ci sono questi estremi. Poi, come per tutti i giocatori, saranno questioni che affronteremo più avanti”, afferma Marotta, con un riferimento anche alle dicerie relative al possibile passaggio al Barcellona. “Il linciaggio su di lui è vergognoso, come se fosse colpevole di chissà che cosa. L’eliminazione dal Mondiale ha origini più lontane, ma al netto di questo non merita un trattamento simile. Si sbaglia nella vita, invece in Italia dobbiamo diventare tutti psicologi, esperti di calcio, senza sapere con che uomo e con che professionista si ha a che fare. Ha sbagliato, ma è normale incappare in una cosa simile alla sua età”.