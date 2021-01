Inter-Milan, Barella (Rai): “Abbiamo dimostrato di essere più forti. Vogliamo battere tutti”

Nicolò Barella è stato ancora una volta uno dei migliori in campo per l’Inter nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Dopo aver corso per 100 minuti e aver fatto impazzire tutto il centrocampo rossonero, l’azzurro si è concesso ai microfoni della Rai.

Ecco le sue parole: “Il Milan è una squadra forte, abbiamo dimostrato di essere meglio di loro. Nervosismo? Sono cose da campo, poi negli spogliatoi finisce tutto. E’ una bella lotta tra noi, è un campionato apertissimo. Noi vogliamo battere tutti anche se li rispettiamo”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi