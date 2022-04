Inter-Milan, Inzaghi: “Felice per i tifosi, abbiamo colpito al momento giusto”

Le parole del tecnico nerazzurro

Pietro Magnani

Pochi minuti dopo il termine del Derby di ritorno di Coppa Italia, vinto 3 a 0, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset, analizzando la partita appena conclusa. Queste le sue parole:

"I ragazzi sono stati fantastici. Abbiamo giocato un Derby intelligente, colpendo al momento giusto. Questo Derby era importantissimo, valeva una finale e abbiamo meritato sul campo. Lavoriamo da luglio per questo, ora dobbiamo andare avanti in questo finale di campionato da fare nel migliore dei modi, con anche una finale da giocare tra 20 giorni. Cambiamenti? Siamo stati bravi a rimanere lucidi, perché in quel mese e mezzo col calendario fitto avevamo speso tantissimo e abbiamo perso qualche punto per strada. Siamo rimasti lucidi, abbiamo lavorato e adesso ci prendiamo questa finale. Sarà un percorso lungo da qui a fine campionato, però vogliamo lottare fino alla fine su tutti i fronti".

"Correa? Ho 5 attaccanti che stanno bene e ogni giorno devo prendere decisioni. In Supercoppa abbiamo vinto coi cambi, nel Derby di campionato abbiamo perso per tanti proprio per quelli. Siamo andati avanti e abbiamo fatto un passo importante. Ho ascoltato tutte le critiche, facendo mie solo quelle costruttive. Dicevano che eravamo favoriti, poi che eravamo tagliati fuori... Sarà invece una lotta fino alla fine".

"Abbiamo avuto 4 giorni in cui abbiamo lavorato tanto anche in video per studiare il Milan. In campionato abbiamo giocato molto molto bene nei Derby senza però riuscire ad ottenere quanto meritavamo. Primo successo nel Derby? Mi fa un enorme piacere per questi tifosi meraviglioso. Sono fiero di aver dato loro una grandissima soddisfazione. 11 anni che non facevamo una finale di Coppa Italia, 11 anni che non andavamo agli ottavi di Champions... sono felice di averli fatti felici e da qui a fine anno ci daranno una grandissima mano, a cominciare da sabato sera".