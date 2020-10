Inter-Milan, Pioli (Sky): “Abbiamo battuto una grande squadra; abbiamo colpito l’Inter nel momento chiave”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky al termine del derby. Il tecnico rossonero ha esaltato la forma del Milan e l’aspetto mentale dei suoi giocatori.

“Il risultato di oggi non cambia quello che ho detto fino a ieri: abbiamo battuto una grande squadra. Siamo stati bravi a stare sempre in partita e a pungere l’Inter quando è andata in difficoltà. Ibrahimovic nel finale era molto stanco, ma stavolta non l’ho ascoltato e l’ho tenuto in campo”.

Pioli continua poi coccolando lo svedese: “È un campione in tutto, il suo apporto alla squadra è fondamentale: sia dal punto di vista tecnico e tattico che da quello mentale Ibra è un trascinatore. Stiamo comunque tutti bene: sappiamo che avremo tante difficoltà e ora ci godiamo questo momento. Abbiamo sempre vinto, ma nessuna è stata una partita facile. Caratterialmente dobbiamo ancora migliorare, ma siamo molto giovani e ho fiducia”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi