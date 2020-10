Inter-Milan, Scaroni non ha dubbi: “Derby a rischio? Assolutamente no!”

Mancano oramai pochissimi giorni al derby che si giocherà sabato 17 ottobre a San Siro tra Inter e Milan. A partire dalle ore 18.00, le due formazioni allenate da Antonio Conte e Stefano Pioli si giocheranno non solo la leadership storica sulla città, ma soprattutto il vertice della classifica dal momento che dopo tanti anni la posta in gioco torna ad essere piuttosto alta. Una sfida, purtroppo, che priverà entrambe le squadre di diversi interpreti indisponibili dopo essere risultati positivi al coronavirus.

A margine dell’Assemblea di Lega di quest’oggi, in programma a Milano per decidere il futuro dei diritti tv, il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto a proposito della possibilità di un rinvio del match, ipotesi già paventata negli ultimi giorni ed effettivamente concreta nel caso in cui i calciatori contagiati in casa Inter dovessero aumentare. Il numero uno rossonero, però, ai microfoni di tuttomercatoweb.com è sembrato piuttosto sicuro. Queste le sue dichiarazioni: “Derby a rischio? Assolutamente no!”.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<