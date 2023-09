In vista del derby Inter-Milan, in programma a San Siro sabato 16 settembre alle ore 18, DAZN ha preparato una novità per tutti i telespettatori. Oltre a Pierluigi Pardo come primo cronista, infatti, il commento tecnico in telecronaca sarà affidato a ben due voci, e non ad una come è consueto fare. La scelta, a questo proposito, è caduta su Andrea Stramaccioni e Massimo Ambrosini, ex rispettivamente di Inter (allenatore di Primavera e prima squadra dal 2011 al 2013) e Milan (giocatore dal 1995 al 2013, con una piccola parentesi in prestito al Venezia nella stagione 1997/98).

L’esperimento rappresenta una novità assoluta in Italia ma non in Europa, dove si è già visto in Spagna ed Inghilterra. Inoltre, verranno anche potenziate le riprese del match grazie alla presenza di una telecamera che offrirà inquadrature aeree fino ad un’altezza di 15 metri dal terreno di gioco in cui si muoveranno i calciatori delle due squadre.