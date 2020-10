Ritorna il derby tra Inter e Milan e insieme al derby ritornano le wags che si sfidano a colpi di scatti su Instagram, anche perché bisognerà capire chi sarà allo stadio a causa dell’emergenza Coronavirus. Il match andrà in scenda sabato 17 ottobre alle ore 18.00, ma sui social da Lady Vidal, new entry in casa Inter, e Lady Hernandez, in casa Milan, le wags già sono all’opera per aggiudicarsi il titolo di top wags del derby.