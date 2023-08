Lautaro Martinez, nuovo capitano dell’Inter, è stato subito protagonista nella vittoria 2-0 contro il Monza. I nerazzurri hanno esordito nel migliore dei modi in Serie A e il Toro è stato il protagonista assoluto della gara, come dimostrano anche le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

Per La Gazzetta Sportiva, il peso dell’attacco dell’Inter è tutto sulle sue spalle e “sono spalle larghe”. Secondo Tuttosport, invece, a essere cambiato rispetto al passato è solo la fascia al braccio, non il “killer instinict”. Infine, il Corriere dello Sport sottolinea come il Toro sia l’elemento di continuità di questa Inter: suo l’ultimo gol a San Siro la scorsa stagione, suoi i primi due della nuova.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta Sportiva 7.5 – “Fascia onorata, come pure il nuovo coro a lui riservato. Molto della fase realizzativa dell’Inter è sulle sue spalle. E sono spalle larghe”.

Corriere dello Sport 8 – “L’ultimo gol dell’Inter a San Siro lo realizzava proprio il Toro, che riparte da lì. Con una zampata delle sue, aggiunta all’appoggio che chiude la partita”.

Tuttosport 7.5 – “Inaugura il campionato con una doppietta perché l’unica cosa che cambia è la fascia al braccio, non il suo killer instinct”.

Passione Inter 7.5 – “Prima gara del suo nuovo corso da capitano e subito arriva il gol che sblocca la gara. Si muove da vero leader, con tante ottime giocate anche in fase di raccordo. Poi chiude la gara con una doppietta da rapace d’area”.