Verso Inter-Monza, le probabili formazioni: Acerbi a rischio, doppio ballottaggio

Fervono i preparativi in vista del debutto in campionato ad Appiano Gentile. L’Inter di Simone Inzaghi accelera alla Pinetina per presentarsi al meglio alla sfida di sabato 19 agosto, ore 20.45, contro il Monza nella prima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro potrà contare sui due nuovi arrivati, l’attaccante Arnautovic e l’esterno Carlos Augusto, ex di turno, che saranno a disposizione. Probabile invece l’esclusione di Acerbi che non ha ancora smaltito del tutto il problema al polpaccio. Ecco le ultime sulle probabili formazioni dell’incontro:

19 Agosto 2023 – 20:45 G. Meazza, Milano Inter 3-5-2 Formazione Sommer Darmian de Vrij Bastoni Dumfries Barella Calhanoglu Mkhitaryan Dimarco Lautaro Martinez Thuram S. Inzaghi Panchina Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, A. Stankovic, Asllani, Cuadrado, Sensi, Frattesi, Carlos Augusto, Correa, Arnautovic. Ballottaggi Mkhitaryan 55%-Frattesi 45%, Dumfries 55%-Cuadrado 45% Squalificati Nessuno indisponibili Acerbi (da valutare) diffidati Nessuno Monza 3-4-1-2 Formazione Di Gregorio D’Ambrosio Marì Caldirola Ciurria Gagliardini Pessina Kyriakopoulos Colpani Caprari Mota Carvalho Palladino Panchina Sorrentino, Gori, Machin, Maric, F. Carboni, Birindelli, V. Carboni, Antov, Petagna, Bondo, A. Carboni, Cittadini, S. Vignato Ballottaggi Mota Carvalho 55%-Maric 45%, Kyriakopoulos 55%-F. Carboni 45% Squalificati Izzo indisponibili Bettella (da valutare) diffidati Nessuno Arbitro: Assistenti: Quarto Uomo: