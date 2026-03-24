Caressa lancia l’allarme per l’Inter: “Credo veramente che Sommer…”

Dopo Fiorentina-Inter 1-1, finisce ancora al centro della discussione il portiere nerazzurro Yann Sommer. Nell’azione del gol del pareggio, dopo gli errori soprattutto di Barella e poi il posizionamento errato di Dumfries, la respinta imperfetta dello svizzero regala la rete a Ndour scatenando i commenti dei tifosi.

Sul suo canale YouTube ne parla anche Fabio Caressa: “Secondo me, una delle differenze tra, diciamo, il momento del Milan e il momento dell’Inter è anche dovuta al portiere. Allora, non è che Sommer, secondo me, abbia fatto delle papere clamorose. Degli errori sì, delle papere clamorose no. Forse un errore c’è anche nel gol che ha preso contro la Fiorentina. Ma il problema secondo me è la sicurezza che dà alla squadra il numero uno”.

Prosegue il giornalista: “Maignan dà una grande sicurezza al Milan. Cioè la difesa sa che c’è Maignan. Uscita alta, uscita bassa, capacità tra i pali. Io ho l’impressione che la difesa dell’Inter non abbia, magari sbaglio, la stessa fiducia in Sommer. Perché comunque, diciamo che forse prende il prendibile e l’imprendibile ormai da un anno e mezzo non lo prende. Quello che, diciamo, fa la differenza. Non è un portiere che fa più la differenza”.



Quindi conclude: “È sempre serissimo eh, quindi… È secondo me più affidabile di come si dica, nel senso che di sbagliare capita a tutti, ma non dà secondo me delle certezze alla sua difesa. Non solo l’uscita alta, anche il modo di respingere. Poi, ma perché i portieri non stoppano più il pallone? Perché i portieri non lo bloccano più? Non vanno più per la presa, vanno solo per la respinta. Secondo me in alcuni casi invece la presa darebbe più sicurezza. È vero che da quando ci sono i palloni nuovi cercano di respingere sempre. Però ogni tanto secondo me andare a cercare la presa eviterebbe un sacco di problemi. Allora, ha sbagliato contro la Fiorentina? Sì, forse poteva fare un po’ meglio, la poteva spingere là, ma secondo me la vera differenza è proprio che, la sensazione di pericolo l’Inter, quando arriva la palla nella zona ce l’ha”.