Nuovo modulo per l’Inter? Ipotesi Gosens-Perisic ali: come può cambiare Inzaghi

Inzaghi studia soluzioni alternative

Alessio Murgida

Non è il momento di tirarsi indietro, c'è da rincorrere la vetta. Così, La Gazzetta dello Sportsuggerisce un'ipotesi per svoltare nelle ultime 10 giornate di questo campionato: l'Inter potrebbe cambiare modulo. Il 3-4-1-2 avvicinerebbe Calhanoglu alla porta, il trequartista è un ruolo che conosce molto bene il turco e aiuterebbe l'Inter a trovare i gol per vincere.

Sugli esterni, Gosens sarà una carta importantissima: c'è la possibilità che sia inserito, in pianta stabile, sulla corsia mancina con Perisic spostato a destra per qualità e corsa di alto livello sulle ali, Dumfries poi pronto ad entrare per dare nuova linfa.

La difesa rimarrebbe uguale, con il tanto amato impianto a tre. Non sappiamo se sarà una mossa concreta, ma qualcosa deve cambiare: sono richieste nuove soluzioni, nel caso una partita non dovesse andare come secondo i piani. L'Inter non può più sbagliare.