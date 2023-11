Inter, mercoledì la ripresa: otto giocatori a disposizione di Inzaghi

Sei su sei, da sosta a sosta: en plein centrato. L’Inter di Simone Inzaghi, arrivata alla pausa di ottobre con un po’ di malumore dopo il pareggio casalingo con il Bologna, ha vinto tutte le gare che la attendevano fino all’attuale break per le nazionali.

Sono arrivati, infatti, quattro successi consecutivi in campionato contro Torino, Roma, Atalanta e Frosinone. L’Inter si era fermata a ottobre da seconda in classifica a -2 dal Milan, oggi è capolista solitaria con 2 punti di vantaggio sulla Juventus e ben 8 sui rossoneri, ai quali hanno “mangiato” 10 punti. Fondamentale, inoltre, la doppia affermazione in Champions League sul Salisburgo, che ha consegnato la qualificazione aritmetica agli ottavi di Champions League.

Simone Inzaghi può dirsi abbastanza soddisfatto e ha concesso due giorni pieni di riposo a chi non andrà in nazionale. Ripresa fissata, dal tecnico piacentino, per mercoledì. Alla Pinetina ci saranno otto giocatori della Prima Squadra: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Cuadrado (si valuterà il possibile rientro in vista di Juventus-Inter), Mkhitaryan, Klaassen, Sensi e Agoumé. Al gruppo si aggregheranno diversi Primavera.