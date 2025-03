Inter, Oaktree vuole estinguere il bond: sul piatto oltre 400 milioni

Prosegue a fari spenti il lavoro di Oaktree verso il graduale miglioramento dello stato di salute dal punto di vista economico-finanziario dell’Inter. Il fondo statunitense, che viaggia verso il pareggio di bilancio del club al termine di questa stagione, punta adesso a ridurre il debito maturato negli anni da parte della società.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport nell’inchiesta sui bilanci dei club di Serie A in edicola questa mattina, “prendendo in considerazione i debiti totali, al netto dei crediti, l’esposizione maggiore ce l’ha l’Inter, a quota 609 milioni al 30 giugno 2024”. Se negli ultimi anni si sono registrati notevoli passi in avanti in termini di bilancio, il fondo proprietario dell’Inter concentrerà le proprie risorse sul gravoso bond da 415 milioni con scadenza nel giugno 2027.

Secondo la rosea, dopo il riacquisto di una porzione pari a 15 milioni di euro dello scorso ottobre, Oaktree starebbe pensando di valutare un’estinzione anticipata del bond. Non solo per ridurre nel breve periodo il debito totale del club, ma anche per l’enorme impatto dei 29 milioni di euro l’anno maturati dagli interessi del bond.