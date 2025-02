L’Inter Primavera DEMOLISCE il Bologna: come cambia la classifica

Nella 27^ giornata del campionato Primavera 1, l’Inter è riuscita a vincere con un netto 0-3 sul campo del Bologna. A decidere il match sono state le reti di Topalovic, Lavelli e Cocchi che hanno segnato tutti nella ripresa trascinando la formazione nerazzurra al successo sul campo dei rossoblù.

Per la squadra di mister Andrea Zanchetta si tratta della quarta vittoria di fila in campionato e sono tutte arrivate con tre gol di scarto: due 3-0 (Lecce e Bologna) e altre due 4-1 (Udinese e Monza). Il mese di febbraio si era aperto con una rovinosa sconfitta contro il Torino ma si è poi concluso molto bene.

Il prossimo impegno per l’Inter Primavera sarà sabato in casa contro la Fiorentina e sarà una partita molto importante per il giovane gruppo nerazzurro che ora si trova al terzo posto in classifica e insegue uno dei primi due posti occupati proprio dalla viola e dalla Roma per saltare il primo turno di playoff.