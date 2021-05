Primavera, Roma-Inter 1-3: Sottini, Vezzoni e Satriano per la vetta

L'Inter Primavera batte la Roma e vola a 47 punti in classifica in attesa della Sampdoria, in campo alle 15.00 contro l'Atalanta

Martina Napolano

L'Inter Primavera di Armando Madonna porta a casa i tre punti battendo la Roma per 3-1 al Tre Fontane. I nerazzurri si posizionano, ancora una volta, al primo posto in classifica, con 47 punti, in attesa della Sampdoria che giocherà alle 15 contro l'Atalanta. Apre il match, a soli 21' dall'inizio, la rete di Sottini: tutto parte da una punizione di Vezzoni che taglia l'area, Sottini salta all'altezza del primo palo e butta la palla in rete.

Al 41' arriva il raddoppio nerazzurro con Vezzoni, ma è Satriano a servirgli un pallone che deve solo essere messo in rete. Il primo tempo si chiude con l'Inter in vantaggio per 2-0. E la terza gioia per la squadra di Madonna è proprio per Satriano che, al 51', segna il calcio di rigore assegnato per un fallo di Mastrantonio, portiere della Roma, proprio sull'attaccante.

La Roma prova ad accorciare le distanze con la rete su calcio di rigore, per un fallo di Wiesere su Bove, al 65' siglato da Milanese. Gli ultimi minuti di gara vedono una Roma provare il tutto per tutto, ma dopo 5' di recupero, l'arbitro fischia la fine del match con la vittoria per 3-1 dei nerazzurri.