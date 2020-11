Inter-Real Madrid, arbitra l’inglese Taylor: i precedenti fanno sorridere Conte

Mercoledì l’Inter affronterà il Real Madrid nella quarta gara stagionale di Champions League. Sarà una sfida molto importante per gli uomini di Antonio Conte, che sono il fanalino di coda del proprio girone con appena 2 punti in 3 partite.

Pochi minuti fa la Uefa ha designato l’inglese Anthony Taylor come arbitro e per l’Inter sono 3 i precedenti con lui. L’ultimo è quello relativo agli ottavi di finale della passata Europa League, dove i nerazzurri sconfissero il Getafe per 2 a 0. Anche il secondo precedente fu favorevole ad Antonio Conte, che in casa sconfisse il Borussia Dortmund per 2 a 0. Il primo, invece, risale al 23 ottobre del 2024, quando gli uomini guidati da Mazzarri furono fermati dal Saint-Etienne per 0-0.

Ecco la designazione arbitrale per Inter-Real Madrid:

Arbitro: Taylor

Assistenti: Beswick – Nunn

IV uomo: Attwell

VAR: Betts

AVAR: Coote

