Inter in ritiro a Malta dal 5 al 9 dicembre con due amichevoli in programma: i dettagli

Secondo l'emittente televisiva maltese TVM Sport 1, l'Inter sarà a Malta dal 5 al 9 dicembre per un breve ritiro durante la maxi sosta per il Mondiale. In questi 5 giorni, inoltre, la squadra di Simone Inzaghi dovrebbe disputare anche due amichevoli: la prima contro l'HamrunSpartans, club attualmente capolista nel campionato maltese, mentre l'avversario della seconda non è ancora noto. Sempre secondo TVM Sport 1, sarebbero in corso in questo periodo gli ultimi preparativi per fornire al club tutte le strutture necessarie per il ritiro. In quei giorni, inoltre, è già stata fissata dall'Inter anche un'altra amichevole: il 17 dicembre alle ore 18, a Siviglia, contro il Betis.