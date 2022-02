Inter-Roma, Inzaghi: “Semifinale meritata, noi dominiamo le partite. Ora altre due sfide”

L'analisi del tecnico dopo l'approdo in semifinale di Coppa Italia

A pochi minuti dal fischio finale di Inter-Roma, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia, Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Mediaset commentando la vittoria dei suoi ragazzi. Queste le sue parole: "I ragazzi sono stati bravissimi, non era una partita semplice, la Roma è una squadra di qualità e con un'ottima rosa - ha detto - Abbiamo meritato la semifinale, sapendo che venivamo da una brutta battuta d'arresto. Organizzare una partita così in due giorni non era facile, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Speriamo che per Bastoni non sia niente di grave, purtroppo è caduto male. Adesso farà gli esami e speriamo di non perderlo per troppo tempo".