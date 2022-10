Inter-Roma, le formazioni ufficiali della sfida del Meazza

Mancano ormai pochi minuti al fischio d'inizio di Inter-Roma, ottava giornata di campionato e prova del nove per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono chiamati ad una reazione, dopo la sconfitta con l'Udinese, per non compromettere già la stagione. Queste le scelte di Inzaghi e Mourinho, che non sarà presente in panchina perché squalificato: