Allarme Roma: cinque assenze per il match di San Siro!

La Roma, prossima avversaria dell’Inter in campionato, ha diramato la lista dei convocati in vista del match in programma domani sera a San Siro. Sono 22 i calciatori scelti da Gian Piero Gasperini per la trasferta milanese.

L’elenco completo è stato comunicato attraverso i canali ufficiali del club capitolino. Tra i portieri figurano De Marzi, Gollini e Svilar. Il reparto arretrato può contare su Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski e Ghilardi.

A centrocampo presenti Cristante, Pellegrini, El Aynaoui e Pisilli. Davanti ci saranno Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy e Zaragoza.

Il tecnico giallorosso dovrà fare i conti con diverse e pesanti assenze: non ci saranno Koné, Dybala, Ferguson, Dovbyk e Wesley, quest’ultimo si è aggiunto all’infermeria a causa dell’infortunio rimediato in Nazionale. Lato Inter invece Chivu rinuncerà a Bisseck, out per infortunio e Carlos Augusto, squalificato.