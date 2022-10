Verso Inter-Salernitana, la situazione degli infortunati

Posto che Brozovic rimarrà sicuramente indisponibile ancora per diverse gare, il focus è quindi su Correa e Lukaku. La presenza del Tucu in panchina, come riportato da Sky, è praticamente certa, visto che la botta subita nell'andata con il Barcellona è completamente riassorbita. Non ci si può ancora sbilanciare invece su Lukaku. La sua presenza in panchina è probabile, ma non certa. Tra oggi e domani verranno fatte le ultime valutazioni del caso per capire se il belga potrà essere convocato oppure no.