Conte non corre rischi, Sanchez out contro il Parma. Nel mirino c’è il Real Madrid: le ultime sul recupero

Romelu Lukaku ma non solo, Antonio Conte ieri in conferenza stampa ha annunciato anche il forfait di Alexis Sanchez in vista della sfida in programma questo pomeriggio a San Siro contro il Parma.

Uomini contati in attacco, a pochi giorni di distanza anche dalla sfida cruciale di Champions League contro il Real Madrid. Come riportato da La Gazzetta dello Sport però il Niño Maravilla dovrebbe farcela per la trasferta europea, almeno per la panchina. Sarà poi Conte a valutare se impiegarlo dal 1′ o utilizzarlo a partita in corso.

