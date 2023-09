Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Sassuolo. Il tecnico nerazzurro ha commento la prestazione della sua squadra. Queste le sue parole:

PRESTAZIONE – “Abbiamo fatto un buon primo tempo, contro una squadra di valore e in salute. Per quello creato dovevamo fare più di un gol. Nel secondo tempo siamo rientrati bene, poi c’è stato l’1-1 e non siamo riusciti più a essere lucidi e a tenere le distanze”.

REAL SOCIEDAD E SASSUOLO – “Chiaramente ci sono similitudini tra Real Sociedad e Sassuolo, ma nel primo tempo non abbiamo sofferto più di tanto. Lì dovevamo essere più bravi, perché potevamo realizzare più gol. Sappiamo che nelle partite in equilibrio poi gli episodi possono andarti a sfavore. Lì dovevamo essere più bravi. Sappiamo che contro il Sassuolo se perdi lucidità e distanze è molto difficile”:

GOL DI BERARDI – “Tantissimo merito di Berardi. Sia lui che Laurienté sono giocatori importanti. Berardi ha grandi qualità balistiche. Siamo andati in raddoppio, ma quello è un eurogol. Poi dovevamo essere lucidi a essere più squadra. Poi abbiamo creato qualcosa, ma non con la stessa lucidità”.

PASSO INDIETRO – “Ci dispiace. I ragazzi erano abbattuti. In casa è un k.o. che ci fa male, ma dobbiamo essere lucidi a capire dove potevamo fare meglio. Lo analizzeremo insieme ai ragazzi, ma poi saremo di nuovo in campo contro un avversario difficile. Il calendario è così. Dobbiamo farci trovare pronti. Oggi dovevamo fare di più”.

SANCHEZ E ROTAZIONI – “Sanchez sta bene. Non ha fatto preparazione e sta lavorando da un mese molto bene. Ci aiuterà. Conosce il nostro metodo e i nostri principi. Chiaramente l’infortunio ci toglie qualche rotazione davanti, ma dobbiamo cercare di andare avanti. Dobbiamo recuperare anche Cuadrado e Sensi che possono darci una mano”.