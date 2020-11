Sogno Scudetto, Capello ci crede: “L’Inter ha due squadre. Lukaku? Attaccante perfetto per Conte”

E’ una stagione molto importante per l’Inter, che forse mai prima ad ora negli ultimi anni si è avvicinata così tanto alla Juventus. A confermare questa tesi è stato Fabio Capello, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento dei nerazzurri e ha fatto un pronostico per la vittoria della Serie A.

Queste le parole di Capello: “A inizio stagione avevo dato per favorita l’Inter perché in pratica ha due squadre, e ciò è stato utile a Conte in questo periodo di Covid. Adesso la platea si è allargata, col Milan e la solita Juve, ma vedo anche altre formazioni in corsa, come Roma e Napoli. Conte e Pirlo possono risalire la classifica. Inter e Juve hanno un bagaglio tecnico e di scelte che le riporterà a essere protagoniste. Lukaku? E’ dirompente, il centravanti perfetto per l’Inter”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<