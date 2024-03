Inter surreale, nuovo RECORD di spettatori contro il Genoa

In una stagione da record su record, l’Inter si appresta contro il Genoa a raggiungere un altro risultato enorme. Nel match che chiuderà la 27esima giornata di Serie A lunedì sera alle 20.45, infatti, San Siro toccherà quota un milione di spettatori complessivi per quanto riguarda le presenze di questo campionato su 14 partite giocate in casa.

L’Inter, non solo è la prima a riuscirci in questa stagione in Italia, ma può vantare anche la media pubblico più alta di tutto il campionato con 72.924 tifosi a partita, superiore pure al Milan. Si tratta della media più alta di sempre nella storia del club nerazzurro, migliore addirittura di quella dello scorso anno (72.630) e dell’Inter del Triplete, nettamente più staccata con 56.195 persone a partita.