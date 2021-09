GdS – Inter, è giunta l’ora della terza maglia ‘multicolor’: oggi l’annuncio

Confermato il modello che circola da settimane per la nuova divisa

Sta finalmente per finire l'attesa dopo settimane e settimane di indiscrezioni legate a quella che sarà la terza maglia dell'Inter per la stagione 2021/22. Come anticipato questa mattina in edicola da La Gazzetta dello Sport, nella giornata che fa da vigilia alla prima europea dei nerazzurri che domani sera se la vedranno a San Siro contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il club di Viale della Liberazione annuncerà finalmente nelle prossime ore il terzo equipaggiamento che accompagnerà la squadra per tutto l'anno sportivo.