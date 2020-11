Torino, in quattro fuori dalla lista dei convocati per l’Inter. Sono i nomi dei positivi?

Il Torino, formazione che domani affronterà l’Inter in campionato, è alle prese con i contagi da Covid-19: sono ben quattro, infatti, i giocatori della formazione granata risultati positivi al tampone. La società piemontese non ha comunicato i nomi dei calciatori, ma nella lista dei convocati sono quattro i tesserati che non sono stati chiamati per la sfida con i nerazzurri.

I giocatori sono Lukic, Vojvoda, Gojak e Ujkani: con ogni probabilità, dunque, sono questi i quattro positivi presenti nella formazione granata. Di seguito la lista completa dei convocati: