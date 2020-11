TS – Inter-Torino, Barella o Vidal a riposo. Sorpresa Eriksen? Conte ci pensa

Christian Eriksen verso una maglia da titolare contro il Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe essere questa la mossa “a sorpresa” di Conte in vista della gara in programma domani pomeriggio a San Siro contro il Torino.

La squadra nerazzurra sarà attesa poi alla super sfida di Champions League contro il Real Madrid e alla trasferta di Sassuolo, possibile che Conte conceda un turno di riposo a Barella e Vidal a questo giro per non spremerli dopo le fatiche con le rispettive Nazionali.

Per questo non è da escludere un impiego dal 1′ del danese che così avrebbe una grande occasione per mettersi in mostra e per far cambiare idea a Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<