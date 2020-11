Le probabili formazioni di Inter-Torino: torna la LuLa, difesa made in Italy. Le ultime su Eriksen

Archiviata la sosta per le nazionali, l’Inter torna in campo: la squadra di Conte, domani pomeriggio a San Siro contro il Torino, darà il via ad un tour di force che tra Serie A e Champions League dirà molto sul futuro della stagione nerazzurra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. La difesa potrebbe essere tutta azzurra con D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni davanti ad Handanovic. Gagliardini sostituirà Brozovic, ai box causa coronaviurs, e affiancherà Vidal e Barella a centrocampo: Hakimi e Young i favoriti per le corsie esterne. In avanti torna la LuLa, Eriksen partirà dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<