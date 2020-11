Verso Inter-Torino, Giampaolo positivo al Coronavirus

Brutte notizie in casa Torino in vista della sfida contro l’Inter di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, Marco Giampaolo, allenatore dei granata, è risultato positivo al Covid-19. La sua presenza contro i nerazzurri è in forte dubbio. La squadra ha avuto la notizia nella giornata di ieri.

Dopo l’allenamento al Filadelfia, la squadra doveva avere due giorni di riposo, ma si è ritrovata nella bolla ed è rimasta in albergo senza poter avere contatti con l’esterno, come da protocollo dopo la positività di un membro dello staff tecnico. La squadra dovrà eseguire i tamponi per escludere altre positività.

