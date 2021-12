Inter-Torino, Marotta: “Non mi aspettavo il primo posto”. Ed evita di nominare Conte

Squadre in campo a San Siro alle 18.30

Nei minuti precedenti alla sfida di campionato tra Inter e Torino - ultimo atto del girone d'andata - l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN per fare il punto sulla stagione sin qui disputata e sulla partita di stasera: "Se mi aspettavo di essere a questo punto? Non pensavo di trovarmi in questa posizione di classifica, questo è un merito che va ascritto alla società, al management e al nostro allenatore Simone Inzaghi che, inserendosi in un contesto di difficoltà, è riuscito a dimostrare di essere un leader dell'area tecnica e a farsi seguire dalla rosa