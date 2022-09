Inter-Torino, le probabili formazioni: diversi cambi per Inzaghi

Dopo le pesanti sconfitte contro Milan e Bayern Monaco, per l'Inter si avvicina un match tanto complesso quanto delicato: sabato, a San Siro, arriva il Torino di Ivan Juric. I granata sono reduci da un inizio di campionato positivo che li vede al momento 6° in classifica con 10 punti, uno più dell'Inter e solo tre meno della capolista Atalanta. La partita sarà ruvida e fisica, motivo per cui dall'Inter ci si aspetta una reazione di fame e personalità.