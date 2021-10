Inter-Udinese, Inzaghi (Sky): “Oggi per vincere serve la vera Inter. La scelta su Barella”

Così il tecnico interista prima del calcio d'inizio

Il tecnico dell' Inter Simone Inzaghi ha parlato nei minuti precedenti al calcio d'inizio di Inter- Udinese , ai microfoni di Sky Sport, per presentare la gara dell'ora di pranzo. Queste le sue parole: "Mi aspetto una partita non semplice. L'Udinese la si conosce, è una squadra fisica. Dovremo fare una gara da vera Inter".

BARELLA E BROZOVIC IN CAMPO - "Di insostituibile non c'è nessuno, ho messo la formazione più idonea per questa gara. Sto cercando di cambiare gli interpreti per via delle tante partite".