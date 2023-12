L’Inter affronta l’Udinese (sabato sera ore 20:45) a San Siro, nella gara valida per la 15^ giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi vogliono mantenere la testa della classifica dopo essere usciti indenni dalla doppia trasferta con Juventus e Napoli, totalizzando quattro punti. Di fronte i friulani di Cioffi, guidati da quel Lazar Samardzic che avrebbe potuto disputare questa partita da ex.

Simone Inzaghi deve fare i conti con l’emergenza infortuni tra difesa e corsia destra. Il tecnico piacentino recupera Bastoni, ma solo per la panchina, ma non potrà disporre di Pavard, De Vrij e Dumfries. Tre le opzioni sul tavolo per rimpiazzarli: Darmian avanzato con Bisseck dietro; Darmian nei tre di difesa con Cuadrado titolare da quinto; l’esperimento Frattesi a tutta fascia.

Al momento, Bisseck appare favorito per occupare il ruolo di terzo a destra. Davanti a Sommer, il tedesco dovrebbe essere affiancato da Acerbi e da Carlos Augusto, confermato nel ruolo di vice Bastoni dopo l’ottima prova a Napoli.

Sugli esterni di centrocampo, spazio a Darmian e Dimarco, mentre il terzetto sarà quello dei titolarissimi composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Nessuna sorpresa davanti, dove Inzaghi dovrebbe schierare la coppia Lautaro-Thuram.

Nessun calcolo, dunque, in vista dell’impegno di Champions League contro la Real Sociedad di martedì prossimo. Ecco le probabili formazioni di Inter-Udinese: